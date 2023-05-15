消委會檢視17款通渠劑　揭涉未列成分及使用資訊　交海關跟進

通渠除了找通渠佬，眾多家庭購買通渠水自行處理喉管淤塞。消費者委員會檢視17款較常見的通渠劑，分析其主要化學成分及潛在風險，並整合了各樣本聲稱的適用範圍及限制，惟調查發現5款樣本沒有列出產品成分，亦將4款未有同時以中英文列出安全警示字句的樣本，及8款未有列出使用方法說明的樣本的相關資料，交予海關跟進。該會提醒，各類通渠產品的主要成分有異，針對不同淤塞問題會有不同功效，使用前應仔細閱讀產品成分標籤才能「對症下藥」。

消委會於本年3月搜集了17款較常見的通渠劑樣本，每款售價介乎約10.0至79.9港元。假設要疏通中等程度淤塞的喉管，按照樣本包裝的標示使用方法，每次使用需花費約1.5到79.9港元，相差逾50倍。有11款均標示含有強鹼性成分，通常含氫氧化鈉（sodium hydroxide），帶有強烈腐蝕性，能破壞淤塞物的分子結構，並將油脂分解成易溶於水中的物質，能有效解決因油垢引起的淤塞問題。另有有11款樣本標示為含有過碳酸鈉（sodium percarbonate）或次氯酸鈉（sodium hypochlorite）等氧化劑，一般能有效分解毛髮中的蛋白質成分。

有1款樣本標示含有強酸（俗稱鏹水）成分，可以輕易分解及腐蝕廁紙、布等纖維類有機化合物。由於強酸的腐蝕性極高，處理不當會引起激烈化學反應，一般只建議由專業人士使用。惟消費者應留意產品的適用範圍，是次調查的樣本中，有5款標明並不適用於坐廁。

通渠劑使用不當可引致危險，惟調查中有4款樣本沒有同時以中英文列出安全警示字句，有8款樣本沒有同時以中英文列明使用方法，或未能符合《消費品安全規例》的要求，相關個案已轉交海關跟進。此外5款樣本未有列出產品成分，雖然本港法例未有要求必須列出有關資料，但商戶有責任向消費者提供充足的產品資訊，以及就可預見的危險及正確使用產品作出指示。

消委會提醒消費者在使用通渠劑時需格外小心，避免被灼傷，更切忌將不同通渠劑或清潔劑混合使用，以免產生有毒氣體甚至引發爆炸，建議先嘗試用廁所泵等工具，解決淤塞問題，並養成良好防止淤塞喉管的習慣，做好日常保養功夫。