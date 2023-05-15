蕭若元之子蕭定一旗下公司財困遭追債 高院今頒令清盤

近年屢傳財困的蕭若元之子蕭定一，由他任主席、前稱hmv數碼中國集團的中國創意數碼娛樂有限公司，早前被一間債權公司入稟高院作清盤呈請。案件今日(15日)在高等法院處理，中國創意數碼娛樂就債務重組方案要求押後，不過法官認為重組方組不獲主要債權人公司支持，不應因此押後，頒令中國創意數碼清盤。

呈請方是萬鈦投資有限公司，答辯方是中國創意數碼娛樂有限公司（前稱HMV數碼中國集團有限公司，中國3D數碼娛樂有限公司，龍彩娛樂集團有限公司，Emperor Entertainment Group Limited）。

案件今日處理時，萬鈦透露中國創意數碼娛樂欠債，有42%屬拖欠萬鈦，任何重組方案不獲萬鈦支持，將無法成功。萬鈦同時透露，中國創意數碼娛樂現時拖欠萬鈦和另一間債權人公司，合共約10億港元。

中國創意數碼娛樂一方就重組方案，要求再押後，但法官認為，中國創意數碼娛樂拖欠萬鈦和另一間債權人公司，合共約10億港元，而相關公司並不支持重案方案，認為不應再押後，並因此頒令中國創意數碼娛樂清盤。

據資料顯示，呈請方曾於去年8月入稟高院，指與答辯方於2018年1月2日，簽署了一份擔保協議，蕭定一則作為一批由答辯方發行，本金1.5億港元的可換股債券的擔保人，及先後於2018年1月2日及3月22日發出本金分別為1.03億港元及4,500萬港元的票據的擔保人。呈請方當時要求蕭清還本金共2.78億港元及相關利息等，未知是次呈請是否是與該次事件相關。

翻查資料，蕭定一近年多次捲入財務糾紛，他出任主席的中國創意數碼娛樂有限公司，2023年2月被一間公司入稟追討一筆3,260萬元的欠款以及相關利息至少逾390萬元，法庭裁定原告勝訴，蕭定一被頒令支付上述欠款。蕭定一本人亦被多番被債主入稟申請破產。

案件編號：HCCW 94/2023