名醫李宏邦涉美容針奪命案　因另面對誤殺罪　21罪案件押後訊

2018年11月發生香港首宗打肉毒桿菌針奪命個案，52歲女銀行家張淑玲懷疑在接受肉毒桿菌針（Botox）注射兩小時後昏迷，送院後不治。名醫李宏邦被控企圖誤導警員及違反《危險藥物規例》等合共被控21項罪名，案件今（15日）在九龍城法院再提堂。被告暫時毋須答辯，由於被告就事件另面對誤殺罪，裁判官應控方要求，把案押後至12月19日再訊，以待誤殺罪進展，被告續准保釋外出。

被告李宏邦現年90歲。他被控2項企圖誤導警員罪，12項「沒有備存有關危險藥物的登記冊」罪，及7項「沒有以附表一指明的格式備存有關危險藥物的登記冊」罪。控方透露，被告另面對的案件，會在2024年4月在高等法院開審，及在今年12月進行案件管理聆訊。控方申請把案押後，以視乎另案進展，再決定如何處理本案。辯方對此沒有異議。

被告被控於2018年11月11日在尖沙咀堪富利士道格蘭中心的「李宏邦美容整形集團」，指稱張淑玲於當日下午因哮喘病到訪被告的診所，企圖誤導高級警員劉樹生及警署警長方志強。另外，被告被控身為獲授權管有及供應危險藥物的人，沒有根據該條例制訂的《危險藥物規例》備存登記冊，並沒以該規例的指明格式記下他所獲得或由他供應的危險藥物。涉及的危險藥物當中含有安定、咪達唑侖、氟硝西泮、甲基苯丙胺及氯胺酮等成分。

案件編號：KCCC 1283/2019