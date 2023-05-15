7成被訪長者死忍牙痛　近六成指診金過高　議員促設醫療券

牙痛慘過大病，而長者往往面對更多牙齒問題，有工會早前針對基層長者護齒進行問卷調查，有7成被訪長者表示過去12個月出現牙齒問題，惟有逾4成表示會「死忍」或自行處理，更有近6成表示診金過高，有議員斥政府未針對牙科服務有詳細計劃，建議政府設立長者牙科醫療券、增設社區牙科醫療車及放寬關愛基金「長者牙科服務資助」的申請數上限。

問卷於4月進行，共訪問896名60歲以上的長者，結果顯示有7成被訪長者表示過去12個月出現牙齒問題，依次為牙痛、牙齒脫落、蛀牙、牙肉出血及其他問題，造成食欲下降、影響日常工作和生活、失眠、精神困擾、影響咬字發音等問題，惟只有四成八表示會求診和定期檢查，逾4成表示會「死忍」或自行處理。而不求診的原因有近6成表示因診金過高，其餘原因依次為診所位置與居住地點太遠、不知道如何聯絡牙醫、怕看醫生。針對政府關愛基金設有「長者牙科服務資助計劃」，有半成長者不知道此計劃，只有兩成表示知道亦曾使用計劃。

議員陳穎欣指政府未有就香港牙醫服務有詳細計劃，除牙醫以外，香港的牙齒衞生員比例為1位對1.5萬名市民，可見亦不足夠，政府的長者牙科服務資助計劃宣傳不足，導致很多長者未能享用服務；另一名議員陳沛良指牙齒問題為老人家面對的最大問題，因「食唔到嘢」，精神和身體均受影響；議員鄧家彪也指很多長者「畀唔起錢睇牙醫」。

該工會建議未來要有短中長期方案，短期方面建議政府推出金額約為2000港元的長者牙科醫療券、加強公私營合作模式、擴大醫療券使用範鬮至內地牙科服務、增設社區牙科醫療車、放寬關愛基金「長者牙科服務資助」的申請數上限等；中期而言可考慮輸入內地或海外牙醫來港執業，並且大幅擴大牙醫培訓名額，應付日後漸增的需求；長遠而言，考慮於18區設立牙科診所並納入公營醫療系統。