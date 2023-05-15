政Whats噏：邊個提AED質詢？　梁君彥擺烏龍

當遇到心臟驟停嘅情況出現時，有一個識得心肺復甦法同識用自動心臟除顫器（AED）嘅人就尤為重要，立法會之前都有就AED嘅使用提出質詢，唔知係咪喚醒一眾議員關注，今日（15日）舉行咗社區心肺復甦法及AED簡介活動，但立法會主席梁君彥就擺咗個小烏龍喎。

梁君彥話今年3月有議員透過口頭質詢問關於AED機嘅事宜，咁立法會緊係要「義不容辭」起「帶頭作用」咁話，除咗原有9部機之外，依家仲喺顯眼位置增設16部機添。佢希望議員每個議辦可以擺一個喺門口嘅時候，會計界議員黃俊碩就話佢有，唔知係咪因為黃俊碩答得太快，梁君彥就以為個質詢係黃俊碩問嘅，黃俊碩澄清翻其實係林哲玄問嘅，仲有人插嘴話叫梁君彥帶頭訓喺度示範下，但梁君彥唔制，話主席得一個，議員有80幾個，暗示叫議員示範好過啦！

簡介會上介紹AED係一部簡單易用的儀器，就算「未學過，都識用」；但梁君彥覺得當遇上十萬火急嘅突發情況，最重要嘅並非救人技術，而是救人嘅信心，不過唔講唔知，原來議員陳凱欣喺做傳媒時就已經考咗AED證，咁佢應該好有信心啦！佢同漁農界議員何俊賢(高佬賢)聽完簡介會都即時提出希望可以喺議辦設置AED機，不過，由於一部機都要萬八蚊，所以佢建議筆錢應該政府補貼加議員自己出咁。