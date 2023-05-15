調查指打工仔工作快樂指數稍升　月入5萬最開心　最滿意北區返工

香港社會逐漸擺脫新冠疫情陰霾步向復常，然而各行各業打工仔工作是否如意？求職平台 CTgoodjobs 在本年2月透過網上問卷形式，進行《2023年香港上班族工作快樂指數問卷調查》。調查發現，打工仔的平均工作快樂指數稍升至4.97分，較去年的4.5分高；但平均工作壓力指數仍高達6.88分，與去年6.9分相若，而最快樂的行業屬「保健/美容/健身」，最不快樂則是「實驗室試驗」。有趣的是，最令打工仔滿意的上班地點竟為偏遠的北區，而月薪5萬港元以上的上班族快樂指數最高。

大多數人打工為餬口，認為在工作中得到快樂的打工仔可謂萬中無一。然而，調查結果發現，最快樂的三個行業依次是「保健/美容/健身」(5.64分)、「製造」(5.51分)、「人力資源管理/諮詢」(5.41分)；而最不快樂的三個行業則是「實驗室試驗」(3.25分)、「貨運代理/物流/速遞/運輸」(4.30分)、「設計」(4.45分)。打工仔快樂與否亦與工作時數息息相關，每周工時多於60小時的受訪者(7%)，工作快樂指數僅3.67分；而每周工作少於40小時的人(12%)，工作快樂指數達5.45分，反映工時越長，快樂指數越低。而即使下班後，有過半上班族仍需回應工作訊息或電郵，其工作快樂指數僅4.67分，比相反下班後不用處理訊息及電郵的人，其工作快樂指數則高出近1分。

另外，上班族平均壓力指數高達6.88分，與去年6.9分相若。有91%人在過去3個月出現不同程度的壓力徵狀，例如逾6成人曾有「容易疲累」的情況；逾一半人有失眠、頭痛及「不想應酬，只想獨自一人」狀況。當打工仔出現情緒問題時，僅13%人選擇尋求醫生意見，按年增2%，反映香港上班族開始重視精神健康問題。調查亦顯示，隨着防疫措施撤銷，所有年齡層上班族的工作快樂指數均上升，當中50歲以上的指數最高，有5.37分；最低分則是23至30歲上班族，僅得4.78分。若以薪酬分類，月薪5萬港元以上的快樂指數最高，有5.74分；最低分為月薪不足1萬港元的人。

值得留意的是，若以工作地區作分類，最令打工仔滿意的上班地點為北區，有5.56分，其次為東區(5.29分)，大埔區則被選為第3位，亦有5.28分。反之，最不滿意的上班地點為荃灣區(4.36分)、元朗區(4.50分)及黃大仙區(4.67分)。此外，自疫情放緩後，部分公司要求員工重回辦公室工作，亦有的維持彈性工作安排。是次調查發現，公司有「自行選擇工作時段」(9%)及「在家工作」(11%)安排的上班族，其工作快樂指數分別達5.77分及5.31分。相反，公司沒有任何彈性工作安排的上班族(76%)，其工作快樂指數只有4.83分，可見上班族頗重視公司有否提供彈性工作選項。