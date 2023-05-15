區會改革簡介會採抽籤提問　有區會主席批政府誠意不足

政府正就區議會改革方案進行諮詢，民政及青年事務局今日(15日)邀請了18區議會正副主席、滅罪委員會和防火委員會正副主席，以及「關愛隊」隊長等人參加出席。大埔區議會主席毛家俊認為政府若真想了解更多市民的想法，應親身與他們直接溝通，並不是以抽籤書面來回形式回應問題，批評政府今次舉行簡介會交流的做法誠意不足。

毛家俊指在會上曾提問新入職有有意從政的人士，較難獲「三會」提名，認為參選門檻對該等人士絕對不公平 ，局方當時只是以只要是一個愛國者，相信爭取提名並不困難回覆。

黃大仙區議員譚香文在會後表示，簡介會以抽籤發問形式舉行，她沒有機會發問。她又指在會議期間有區議員提出方案建議重劃選區後服務人口大增，選區開支上限如何調理等問題，並引述與會的局長回覆稱，會因應眾區議員關注的問題作出詳細研究，制定相關基準。

譚香文又希望民主派、愛國愛港溫和人士盡最大努力出來參選，她也會支持他們和鼓勵他們多些出來，以大局着想、以香港整體民意諮詢架構、整體地區發展和服務，希望民主派不要如2021年般杯葛整個選舉，否則會對香港不利。