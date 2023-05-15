迪士尼樂園下月起每周營運6至7天　11月推《魔雪奇緣》主題園區

政府撤銷包括口罩令等防疫措施近3個月，遊客進入香港迪士尼樂園時亦得以展露笑臉，而樂園亦把握復常後的契機，將於下半年多個新項目吸引遊客，當中包括《魔雪奇緣》主題園區及迪士尼與米奇老鼠銅像「創夢家」，樂園亦將於下月中起回復每周6天或7天營運，以至迪士尼好萊塢酒店亦會在7月重開。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭指，全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區將於今年內開幕。下半年亦有一系列新項目，包括迪士尼好萊塢酒店將會於7月中重開，而酒店大堂和兩間餐廳將以全新面貌迎接賓客；10月揭幕的華特・迪士尼與米奇老鼠銅像 ─「創夢家」；而在11月，魔雪奇緣世界將會帶領賓客進入愛莎、安娜和雪人小白的奇妙世界。

此外，香港迪士尼會檢視巿場狀況並適時調整其樂園營運模式，由6月中起，樂園會每星期6天或7天營運。過去一年，香港迪士尼度假區持續與社區領袖及社福機構合作，在2022財政年度較短的營運日子當中，度假區亦維持向有需要人士捐出近60,000張樂園門票。在過去17年，香港迪士尼合共貢獻超過114,000個義工時數，為社區注入歡樂。此外，度假區亦與膳心連基金合作，捐贈近10噸食物。