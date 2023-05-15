救生員聘請人數不符預期　康文署稱會積極招聘兼調整薪酬

康文署救生員人手一向不足。立法會有委員會今(15日)開會，討論當局缺乏救生員的情況。會上多名議員關注救生員薪酬過低，才出現人手不足的問題。康文署表示，今年4至5月需聘請逾600多名季節性救生員，惟截至本月初，僅有240名合約救生員到任。當局強調，為應付游泳旺季需要，會積極招聘今年度的季節性救生員，又解釋現時全行的人力市場供應緊張，重申會多管齊下增聘人手。

會上多名議員認為康文署缺乏救生員的問題一直無改善。議員邵家輝稱，經常見到因救生員不足而要關閉泳池的新聞，認為當局可考慮輸入大灣區的救生員。議員何俊賢指，可參考大灣區利用無人機等技術協助救援。另一議員田北辰則批評當局遲遲未引入人工智能遇溺偵測系統，即使他早於去年已要求當局採購系統，但政府要自行研發，令本港在引入系統方面大幅落後。

該署署長劉明光回應指，外國的智能系統牽涉巨大工程，因為要在泳池安裝燈柱，不但可能影響防水層，同時亦牽涉私隱問題。他透露，當局未來一兩個月，會先在觀塘泳池試行遇溺智能偵測系統，來協助救生服務，明年則再在另一泳池嘗試另一套系統，才決定是否長遠採用相關系統。

當局的文件提到，會就現時的救生員人手，為轄下42個泳池及22個泳灘提供救生服務，當中17個泳池局部開放，另有3個正進行重建或周年維修。劉解釋，部分已收到聘任的合約救生員將陸續到任，相信未來可開放更多泳灘，惟季節性救生員短缺問題嚴重，料今年難達致全面開放。至於救生員的薪酬，他透露當局已調整薪酬，若要調整公務員救生員的薪酬，則涉及職系架構檢討，需持續出現招聘困難才可檢討，故若未來數年聘請人數仍不符預期，會與有關部門商討。