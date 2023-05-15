嚴剛指褪色區旗定義模糊　狄志遠憂市民誤墜法網

為維護區旗及區徽作為特區象徵和標誌的尊嚴，政府近日建議修訂《區旗及區徽條例》，包括增加規定區旗及區徽的使用及收回處置安排、擴大禁止將區旗及區徽用作某些用途的範圍等。立法會政制事務委員會今日(15日)討論有關建議，有議員認為條例對展示褪色區旗的定義模糊，亦有議員又憂慮不同學校在處理升旗禮上的不當行為或有不同罰則，認為非合理的校本管理，要求政府制定劃一指引讓學校參考。

議員嚴剛認為展示褪色區旗的定義模糊，要求政府根據在自然環境下國旗日常可使用的年限，規定個人士更換到某年期的國旗。他又指現時市民未有統一渠道採購平台，或致區旗不合標準，促請政府制定應可供應商清單。政制及內地事務局局長曾國衞回應指區旗未有特定製造商，但有規格上的要求，而有關褪色區旗的定義模糊，曾相信肉眼已經可以知道褪色容易分別，建議市民當旗幟顏色和原本出現落差建議更換。

社福界議員狄志遠憂慮市民會誤墜法網，舉例在運動會家長可能忙於照顧兒童忘記升旗時應有的規範，認為政府在處理有關問題時懲治的方法應較為寬鬆，關鍵應要視乎動機。曾國衞回應指當局不是要「亂咁懲治啲市民」，強調觸犯的門檻相當高，包括需要蓄意和公開侮辱區旗和區徽，若然不涉上述元素相信不會誤墜法網。

早前荃灣聖芳濟中學曾發生有學生被指不尊重國旗，被校方罰停課3天。議員鄧飛指部分學校可能出現學生以輕漫的態度看待升旗禮，認為不能容許不同學校有不同罰則，個別學校的處罰很重，個別的學校很輕，憂慮「有啲學校記過，有啲學校記缺點」，直言非合理的校本管理，促請政府制定劃一指引讓學校參考。曾國衞回覆指教育局會提出指引規定升旗等安排，然而有關懲處安排需視乎實際情況、不符合安排的程度作處理。