單親家庭乏支援　家長壓力爆煲　有組織批政府沒政策幫到

單親家庭長期獨自面對經濟、工作及照顧子女等問題，有機構進行問卷調查，結果顯示接近90%受訪者認為他們不能同時兼顧工作及照顧子女，更有單親家庭家長因此壓力爆煲，容易情緒低落和無望，繼而患上抑鬱症、焦慮症、失眠等，惟政府一直未有重視，有組織直指政府「冇咩特別政策幫到」，呼籲政府正視問題、對症下藥，而非選擇逃避方式。

問卷​​於3月至4月期間進行，共有336份有效回覆，是次問卷調查主要了解受訪的單親家庭與疫情期間相比下的情緒及精神狀況、了解受訪家庭照顧子女時及其子女的情緒及社交狀況等，其中​​54%受訪者依靠綜援為主要收入來源、15%人士為失業人士；有超過70%受訪者感到生活比疫情前有壓力及經濟未有改善、超過80%受訪者因為近年物價等上升令生活及經濟上更感壓力而令情緒較疫情前波動；​​接近90%受訪者能為他們不能同時非顧工作及照顧子女。

調查結果顯示，​​單親家庭家長因為長期照顧子女壓力、經濟壓力和孤獨，容易情緒低落和無望，繼而患上抑鬱症及焦康症，亦因疲勞及心理壓力導致其他身體上的疾病，例如失眠等。香港精神科醫學院副院長陳國齡分享個案，指一公屋戶父母離異，但因經濟原因和公屋分戶政策未能分住，導致一家人「困獸鬥」，甚至出現父親飲酒後「摸」女兒的情況，認為社會上針對單親家庭的政策應該針對性和點對點，不然容易爆發社會問題。在現場的何女士也分享自身經歷，雖然身居唐樓但因業權問題而無法領取綜援，又因需照顧兩女兒而沒有很多時間上班，收入難以應付開支，自身受失眠、焦慮影響，但不知道如何尋找官方途徑進行輔導，私人機構的價格也難以負擔。

單親協會家庭總幹事余秀珠表示，政府未有特別政策去幫助單親家庭，而單親家庭為社會上「被人遺忘的一群」甚至污名化，但當發生問題時會影響整個社會，建議政府要正視問題、對症下藥，而非選擇逃避，他又稱政府於04年將所有單親中心關閉，但社會上有很多單親家庭需要，希望政府可點對點幫助、重開單親中心。

議員李世榮也指政府雖然在福利事務上花費很多公帑，但社會的照顧者悲劇仍然不斷出現，希望政府可改變對照顧者的看法，重新從頂層開始整合資源、政策。