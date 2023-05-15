政Whats噏：促打擊濫用$2乘車優惠 陳健波：冇違法嘅人使乜驚

最近有聲音認為政府應該檢討$2乘車優惠，隨即惹起爭議。好似身兼行政會議成員嘅保險界議員陳健波亦敦促政府檢討政策、打擊濫用行為，然而有前區議員話與其喺長者嘅交通支出斤斤計較。事隔幾日，陳健波今日(15日)喺網上載咗一段短片，直指冇違法嘅人使乜驚？

早前觀塘前區議員梁翊婷嘅網上短片，質疑相關福利開支每年達百億港元係「幻想」，又話與其喺長者嘅交通支出斤斤計較，不如着眼喺基建工程過千億港元嘅超支金額仲好。

陳健波今日喺網上上載嘅片段亦不點名反駁梁翊婷嘅講法。陳健波話同大家嘅共識都係支持$2 乘車優惠，但加重刑罰同抽查只係針對非法使用乘車優惠嘅違法者，而佢講嘅非法使用$2搭車優惠係指唔合資格人士，即60歲以下人士，而唔係合資格長者同殘疾人士，目的就係要保障正當使用者權益唔受影響。佢話相信政府一定會做，因為條數實在太大，但係究竟點做，仲係研究階段，無論人哋講乜，都唔好當真，如果係正當使用者而唔係非法使用嘅違法者，使乜驚？

對於有人話相關開支每年頂多係30億港元，佢形容「無知就特別大膽」，其實政府喺2023/24年度就已經申請67億港元做$2優惠，而且增加得好快，以為頂多30億港元，明顯係低估咗最新發展同嚴重性，佢批評如果唔查清楚，就亂咁噏，誤導市民，好多民怨就係咁產生，市民要靠自己去查證。

講到應該先去處理港珠澳大橋，沙中線，機場三跑過千億港元超支，陳健波話實情係港珠澳大橋超支15億港元，沙中線超支108億港元，三跑係由機場自已負責，根本冇超支，所以3個例子加埋都係123億港元，同過千億港元差好遠，仲話「真係信佢一成就差唔多。」佢仲話無論有冇超支，同打擊非法行為，根本係兩件事，點解唔可以一齊做？

其實，濫用$2乘車優惠嘅情況確實存在，當局喺上周回覆議員書面質詢都話疑濫用嘅個案，舊年逾4000宗，雖然個案數字下跌咗，但情況未杜絕。正如陳健波所言，政府會點做？大家要拭目以待嘞！