政Whats噏：新民黨青委關注動物權益　冀招攬更多年輕人

依家唔少政黨甚至工會都有青年委員會， 而新民黨新一屆青年委員會委員喺上月出爐，選出1名主席同6名副主席。主席周卓然今（15日）聯同副主席黃雨程、張柏源、崔添偉、謝慶綿、吳澤銓會見傳媒，分享未來青委會發展目標與工作展望，當中提到關注動物權益同招攬更多年輕人加入兩大工作方向。

其中執行副主席張柏源提到，青委會未來會特別關注動物權益方面嘅工作，佢話現時社會甚少有動物友善嘅設施、餐廳等，寵物共享公園更少之又少，希望喺呢方面做多啲政策研究，向當局提更多實際建議。

由於過去受疫情影響令活動大減，青委會未有機會接觸更多青年，連續兩屆負責會員事務嘅副主席謝慶綿話，未來青委嘅最新工作方向，喺希望通過唔同嘅活動招攬更多青年加入，透露現時青年會員約有200人，今屆目標將人數提升至約500人。

實際上，青委會嘅選舉門檻亦提高咗，過去青委選舉主要面向青年委員，今屆則首先要獲得至少3位中央委員提名、2位青年黨員提名、1位上屆青委提名，先有機會參選，面向現屆中委及青年委員，過五關斬六將，最終喺10個候選人當中選出7位，當選為新一屆青委會委員。對比之下，之前則無咁廣泛嘅提名機制及要求。