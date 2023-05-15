斥選舉處工作不濟仍開位　議員：立會非提款機

政府早前建議在選舉事務處開設兩個首長級常額職位，包括首席選舉事務主任(策劃及研究)和資訊科技管理主管，預計新職位會令選舉事務處每年開支增加約400萬港元。立法會政制事務委員會今日（15日）討論有關建議，多名議員批評「開位」安排，有議員直言既然選舉事務處工作不濟，不明白當局為何需要加位「獎佢」，強調議員非「提款機」。另有議員又質疑日後區議會選區劃界大幅減少，選舉事務處沒有任何諮詢角色。政府回應指選舉事務處工作仍有改善空間，故需要增加職位。

政府指首席選舉事務主任(策劃及研究)和資訊科技管理主管的主要職責分別為，研究完善選舉安排，策劃並優化部門內部運作流程，以及策劃、統籌、管理及實施選舉事務處的資訊科技計劃、提升資訊系統基礎設施。開設有關職位是因為需要應付日益增加的工作量和公眾期望。

對於政府「開位」建議，議員狄志遠表明反對撥款建議，強調議員非「提款機」，指政府稱要「提速提效」，以及公務員編制零增長，但卻一直加開人手。而本屆政府剛上任時增加3個副司長，連同各部門共增加16個首長級職位，加上選舉事務處又再增加2個常額職位，質疑是否「提速提效」。他同意選舉事務處有大量改善空間，但不明白為個有關部門工作不濟，政府竟然要「獎佢」，容許他們增加兩個職位，直言情況不能接受，。傅小慧回應指，即使新增2個職位仍淨減少6個職位。

另一議員葉劉淑儀則指處理年底區議會選舉後，整個制度已「撥亂反正」，政制和管治架構改革已經完成，日後亦不相信會有大改革，認為選舉事務處無需要做長期優化工作，又指現時政府已就選區劃界建議44選區，形容「唔需要點諮詢，唔係過往咁做法」，質疑選舉事務處沒有任何角色和選管會處理諮詢工作。

葉劉淑儀亦反駁政府早前稱需要增加職位是因為即使改變選制，但地區選舉工作不會減少的說法。她認為選舉事務處在處理選舉工作已「架輕就熟」，加上即使當局希望推行電子化工作，亦無需要開設常額職位，因為有關工作僅屬一次性。政制及內地事務局常任秘書長傅小慧解釋指即使改變選制後仍要處理多項電子化工作，而且工作亦非短期，選舉事務處工作仍有改善空間，故需要增加職位。