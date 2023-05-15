女子收20萬元假結婚被捕　內地漢及其母涉案亦就逮

涉案三人被拘捕。

一名內地男子在母親介紹下與一名澳門女子假結婚，藉此騙取澳門居民身份。澳門執法部門今日(15日)表示，去年審查居留申請期間揭發事件，至上周四(11日)傳召涉案3人調查，有人承認與案有關，案中澳門女子報稱曾收取20萬澳門元作為報酬。案件被移交檢察院跟進。

涉案澳門女子姓賀，46歲，報稱無業；而內地男疑犯姓莊，35歲，持通行證，報稱弱電技術員，為賀女假丈夫；另一女疑犯姓吳，55歲，澳門居民，報稱服務員，為案中內地男子的母親。

案情指，澳門執法部門去年4月13日收到莊某的居留申請，惟審理期間發現莊賀2人關係存疑，並於上周四傳召2人協助調查。期間他們承認假結婚，其中賀女表示2017年因工作關係，與吳男認識，期間對方提出假結婚要求，並承諾提供20萬澳門元報酬，藉此協助對方在澳門定居。

直至同年7月，賀莊2人於內地結婚，隨後賀女前後2次收到吳男提供合共20萬澳門元報酬。而調查期間，執法人員發現賀莊2人從未共同生活，同日傳召涉案吳女問話，期間疑犯承認作案，澳門執法部門遂對3人落案起訴。