港怡醫院錯誤為病人處方強心升壓藥　已向衞生署提交調查報告

衞生署「私營醫療機構規管辦公室」近日更新數據。今年1至3月新增1宗私家醫院須呈報的重要風險事件，涉及東網早前報道的港怡醫院醫療事故，有護士誤為病人靜脈打強心針。衞生署今日(16日)表示，經錯誤途徑接受強心/升壓藥物的人為37歲男病人。事件歸類為可導致死亡或永久受損或具重大公共衞生風險的錯誤處方藥物事件。

署方續指，已在收到通報後立即作出跟進，並要求有關醫院於4周內提交調查報告。有關醫院已向衞生署提交調查報告。而此重要風險事件的調查仍在進行中。衞生署會調查醫院有否違反《私營醫療機構條例》（第633章）或相關實務守則的要求。若在完成調查後發現有違規情況，衞生署會採取適當的跟進行動。

翻查資料，該病人於今年3月1日到港怡醫院求診，獲醫生診症後安排注射藥物，惟護士誤以靜脈注射有關藥物。醫生在護士注射時即時發現，並立即為病人進行檢查及密切監察其情況，病人其後狀況穩定並離開醫院，而有關護士事後已因個人理由辭職。

至於私院須呈報醫療風險警示事件方面，例如錯誤為病人或某身體部位進行手術手術；術後在病人體內遺留工具或其他物料；病人ABO血型不配合的輸血；錯誤處方藥物引致病人永久喪失主要功能或死亡；住院病人自殺死亡等範疇，本年1至3月則沒有任何新增個案。