高級督察涉揸胸強吻女店員　事主供稱被告跪地求饒「即刻開支票」

已婚高級督察前年休班時，前往尖沙咀美麗華廣場一店舖取貨期間，涉嫌強吻懷孕3個月的店長，再「揸」她的胸。事後男警被指在事主面前下跪，表示願意「即刻開支票」，求她不要追究，揚言「一球唔夠畀夠兩球你呀」。男警否認非禮及意圖妨礙司法公正兩罪，案件今日（16日）在九龍城法院開審。事主大爆男警事前曾望她胸部，「口花花」說「你今日好勁！」，又形容被告當時「夾硬」想伸脷錫她，她極力合實雙唇，被告舌頭未能伸進，惟他的口水已「整濕晒我個嘴」。

33歲被告李卓賢，案發時任職防止罪案科高級督察，現時已停職。事主X於涉案店舖任職店長，她供稱，2018年認識被告，他是相熟顧客，兩人交換電話。她會稱呼被告為「阿哥」，被告則稱呼她為「家姐」。2021年11月23日晚上9時許，被告到店舖取貨，期間跟她一起入貨倉。被告在倉內曾說「孤男寡女唔驚畀人蝦咩」。當晚，被告又曾望着她的胸部，說「你今日好勁」、「好誇張」，問她是否「谷奶」、「隆胸」。她覺得這些說話「有啲Over(過火)」、「反晒白眼」，未有特別理會。

X續指，至10時許，她落閘埋數，到店舖角落休息室拿背囊準備收工。被告尾隨入內，期間被告突然拉下自己口罩，再扯下她的口罩，然後箍頸拉她去他面前，「夾硬想伸脷」強吻她。她感到「好驚」，但因她當時有3個月身孕，又不知道被告下一步，怕反應太激動會「激嬲」被告、「整到我BB」，於是不敢太激動反抗，只好不斷推開被告及說「喂、喂！」，被告三番四次錫她，接着更伸手入她上衣，「揸」她右胸一下。她再喝止，被告始停手，說「Sorry，我飲大咗」，並離開休息室。

X憶稱，被告的丈夫Y當時在店舖外等她收工。事件發生後，她致電叫丈夫入內。Y之後進入店舖並報警，她則到休息室冷靜情緒。被告隨後進入，跪在她面前「求我放過佢」。被告說「警察嚟到，我真係咩都無，我真係會去死㗎啦」、「你點先肯放過我，你想去邊間私家醫院生，我畀錢你，我養埋你個仔」、「你都唔想我個女無咗爸爸」、「你要幾錢，我即刻開支票，一球唔夠畀夠兩球你呀」。X聞言覺得「好嬲」，心想「你當我係咩人！」。X強調從沒與任何顧客發生曖昧關係。

近年，警員淪為風化案疑犯屢見不鮮，於2018年1名警員懷疑非禮兩名女童而被警方拘捕及停職，但於停職2個月後再涉嫌在沙田區的大廈梯間強姦另一名14歲女童；2020年11月，2名22歲男警員涉於休班期間，在時鐘酒店內強姦一名20歲少女，惟律政司最終決定撤銷檢控，獲裁判官批准。

案件編號：KCCC 218/2022