煽動分裂判囚5年　理大生不服刑期覆核排期8月審

理工大學學生呂世瑜被指在網上發布危害國家安全的貼文，涉違反國安法被捕。他早前在區院承認煽動他人分裂國家罪，原審法官以5年半監禁作量刑起點，因認罪減刑至判囚3年8個月。涉案理大生不服判刑並提上訴，上訴庭於去年11月頒下判詞駁回上訴，維持原判。呂不服裁決，並向上訴庭申請許可證明書往終院上訴。終審法院上訴委員會今日(16日)開庭處理其逾時上訴許可申請，並批准他上訴至終院，排期8月9日審理。是次亦為首次挑戰涉違國安法案件的量刑指引之上訴案。

本案上訴人為呂世瑜(26歲)。據上訴庭早前判辭指，控方並不反對此申請，但指出上訴人逾期提出申請。上訴庭認為其逾期不足1個月，而且本申請屬首次挑戰涉違國安法案件的量刑基準，並屬於廣泛及重大法律爭議，故決定批出許可證明書。

上訴人提出須終院釐定的法律觀點為《港區國安法》第21條提及案件中「情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑」，該如何恰當詮釋，特別是判監5年以上是否屬強制性？另外就《港區國安法》第33條提及有3項可作減刑的因素，該如何恰當詮釋，如無一符合，是否有任何其他求情因素可作減刑。

案件編號：CACC 61/2022