經港珠澳大橋珠海公路口岸進出口　總值逾6千億人民幣

廣東省珠海市拱北海關周一（15日）公布，港珠澳大橋自2018年開通以來截至上月，經該大橋珠海公路口岸進出口總值達6,220.5億元（人民幣，下同，約7,100億港元），經大橋進出口貨物所涉及的國家和地區由2018年的105個增至235個。

有珠海市供港冰鮮禽肉公司經理稱，自從冰鮮禽肉納入港珠澳大橋供港的鮮活食品品種之後，該公司不用再繞道深圳，僅運輸費一年便節省70多萬元（約80萬港元），該公司現在每天約有22噸冰鮮禽肉供港。拱北海關所屬港珠澳大橋海關相關負責人表示，為保障出口農食產品等商品有效供給，大橋海關開闢「綠色通道」，給予提前審單、優先檢查、快查快放的通關便利措施，支持供港澳農食產品搶「鮮」通關。

據拱北海關統計，今年頭4個月，經港珠澳大橋珠海公路口岸通過海關跨境電商管理平台出口貨物價值達184.3億元（約210億港元），同比增長194.7%。港珠澳大橋海關副關長劉彥君表示，該關將以智能海關為主要任務，持續優化口岸營商環境，在創新監管模式、提升跨境貿易便利化水平、培育外貿發展新動能、加大科技裝備系統應用等方面持續發力，實現大橋物流「快進快出」、「大進大出」和「優進優出」，更好服務外貿高質量發展。