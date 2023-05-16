10人涉2019年參與油麻地暴動　今分別判囚45至58個月

執法人員於2019年11月圍封理工大學，8男3女涉嫌在油麻地一帶參與試圖「圍魏救趙」、分薄理工大學外執法人員數目的示威，因而被控暴動罪。他們去年9月起於區院受審，其中1名24歲女被告於開審前承認控罪，另1人早前則因染疫獲分案處理，餘下9人繼續審訊。案件上月3日裁決，9人均被裁定罪名成立，連同認罪的被告一同判刑，案中10名被告今於區域法院分別被判監45至58個月不等。

被告依次為雷曉天（24歲）、梅晉豪 （23歲）、吳卓泓（22歲）、吳悅橋（25歲）、柯俊明（23歲）、安俊彥（20歲）、潘伊晴（24歲）、戴卓欣（20歲）、王智勇（22歲）、黃添樂（25歲）及余嘉晴（24歲）。其中余嘉晴認罪，黃添樂則因早前染疫沒一同受審。控罪指各人於2019年11月18日在窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。吳悅橋另被控1項管有物品意圖摧毀財產罪，指他於同日在彌敦道525號至543號一帶管有1罐噴漆。

法官郭啟安判刑時指出，涉案暴動參與人數眾多，示威者人數達2000人，而現場執法人員約200人，雙方人數懸殊，期間示威者至少投擲251枚汽油彈，衝突激烈程度可見一斑。案發在窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道，鄰近油麻地民居和商舖，有居民和保安當時感到驚慌及擔心安全，更有人聞到焦味湧入大廈，此外，交通亦癱瘓，有小巴專線錄得零收入，為1997年以來首次。法官稱，暴動對人身安全構成的威脅顯而易見，形容是暴動者自私自利造成禍害，破壞社會安寧及令無辜商人蒙受損失。

法官續指，雖然各被告是去現場助長氣燄和壯大聲勢，無直接證據顯示他們有破壞或暴力行為，但判刑須考慮整體暴力行為，各人仍須為暴動群體行為付上相應刑責。最終法官以監禁5年為量刑起點，基於案中各人無案底，給予3個月扣減。雷曉天、潘伊晴及王智勇案發時未攜示威裝備，法官將3人量刑起點調低，判監54個月；戴卓欣案發時僅19歲，法官給予額外減刑及判監50個月；余嘉晴是案中唯一認罪被告，法官接納她有相當悔意，亦對她沒有自暴自棄，在前年成為註冊護士感到欣慰，故判她監禁45個月。

另外，法官指被告安俊彥在案發時攜有防火手套，認為他有意圖使用或搬運汽油彈，其刑責較高，但他自小學習跆拳道，曾代表香港出賽，在2018年亞洲城市跆拳道錦標賽奪得亞軍及獲得11項體育獎學金，故判他監禁57個月；梅晉豪、吳卓泓及柯俊明則被監57個月；至於吳悅橋，因為另管有噴漆，早前被判管有物品意圖摧毀財產罪成，另須加刑1個月，總刑期為58個月。

案件編號：DCCC 750/2020