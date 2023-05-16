涉採訪期間遇查拒出示身份證　記協主席陳朗昇被控阻差辦公

香港記者協會主席陳朗昇去年9月，與攝影師到旺角麥花臣場館採訪元朗朗屏邨業主大會，在場館外被截查，陳被指拒絕出示身份證及大吵大鬧，被控一項「阻撓在正當執行職務的警務人員」及交替控罪「阻礙公職人員」罪。案件今（16日）在西九龍裁判法院開審。

41歲被告陳朗昇，報稱網媒Channel C採訪主任及香港記者協會主席。他被控於2022年9月7日在旺角奶路臣街38號麥花臣場館外，故意阻撓在正當執行職務的女警26781。交替控罪則指被告於同日同地阻礙女警26781執行公務。

執法人員26781梁敏儀出庭作供。她稱，當日早上11時許，她見被告正前往麥花臣場館，上前截查，並叫被告出示身份證。被告問「點解要搜我？」、「你守邊度？」。她回答搜查被告原因，及再要求被告出示身份證，警告被告若拒絕出示身份證，或會構成阻差辦公。不過，被告情緒激動，取出一個銀色卡套揮動。其他執法人員之後到場，被告逐一問各執法人員「你守邊度？」被告及後便被拘捕。

案件編號：WKCC 3375/2022