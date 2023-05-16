涉醉酒襲擊保安員　休班警獲放生　僅自簽守行為2年了事

一名男警察去年10月休班期間疑受酒精影響，在香港仔置富花園地下電梯大堂兩度襲擊保安員。他被控2項普通襲擊罪，以及一項作為交替控罪的醉酒罪，案件今(16日)在東區裁判法院再提堂。控方同意被告以守行為方式處理案件。被告同意案情後，裁判官下令被告自簽2000港元，守行為24個月，控罪撤銷。

52歲被告陳天柱，報稱是公務員。控罪指他於2022年10月15日，在置富花園16座地下電梯大堂，兩度襲擊吳家文。交替控罪則指他同日醉酒時在公眾地方，即該地下電梯大堂及三樓走廊行為不檢。

案情指，當日凌晨時分，被告滿身酒氣登上的士前往家人位於置富花園16座的住所。凌晨近3時，被告抵達目的地，但就車資問題，與的士司機發生爭執，對方報案。執法人員抵埗前，被告突然闖入地下電梯大堂，嚷着要回家，並拉扯保安員吳家文的手臂，試圖拉他入升降機。之後，被告忽然用拳頭，推了吳的胸口一下。閉路電視拍下了整過個程。被告警誡下承認晚飯期間及晚飯後都有飲酒。他施襲是因為他覺得事主不讓他回家，強調自己無意圖襲擊對方。

警察不時捲入襲擊案件。其中48歲男警劉驍璋，涉嫌在2023年1月8日休班期間，在小西灣(藍灣半島)巴士總站城巴員工休息室內襲擊男子郭福基，因而被控一項襲擊致造成實際身體傷害罪，被告尚未答辯。案件押後至6月1日再訊。另外，2022年8月6日，48歲男警馮漢邦被指在休班期間，於旺角彌敦道旺角新城1間樓上吧襲擊1名姓魏女子，因而被控1項普通襲擊罪。男警不認罪，案件已於今年3月開審，並會在7月4日續審。

案件編號：ESCC 416/2023