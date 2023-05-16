連續4年維園無六四集會　有團體獲批今年搞市集

自《港區國安法》實施及支聯會解散後，維園在2020年起，已連續3年沒有舉辦六四燭光悼念集會，雖然疫情已過，但今年亦將不例外。「香港廣東社團總會慈善基金」早前申請於5月30日至6月7日期間，使用維園4個硬地足球場及半個中央草坪舉辦公眾銷售活動。康樂及文化事務署最新指有關申請已獲得批准。換言之，今年將不會有六四集會。

據了解，半年前社會逐步復常，團體欲於上述期間在維園舉行美食市集，其後入紙申請，至上月獲得當局通知能夠舉辦。而實際對外開放日子為6月3日至5日，為期3日，市民可免費入場。現場雲集各個省市的特產，由各同鄉團體共同參與，性質類似於工展會，不過涵蓋各省市特產的市集活動是首次舉辦，希望能夠透過活動讓大眾更深入了解內地發展。

在2020年，當局首次以疫情為由禁止六四集會，而康文署亦拒絕租出場地，並以鐵馬圍封維園球場，六四當日有市民將鐵馬推倒，步入球場。於2021年，當局首度封閉維園足球場、籃球場及中央草坪等範圍，維園空無一人，而時任支聯會副主席鄒幸彤在網上貼文，呼籲市民參加被禁止的六四集會，被裁定煽惑他人參與未經批准集結罪成，遭判囚15個月。及至去年，當局再次圍封維園，更將圍封範圍擴展至維園外的記利佐治街。