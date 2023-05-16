調查指逾7成港企擬採用AI　人手荒礙普及　技術未成熟難取代真人

AI人工智能熱潮盛行，甚至有研究指人工智能取代人類工作只是一步之遙。有本地調查發現，逾7成智能手機應用程式企業擬採用人工智能，惟94%受訪企業認為，人工智能只能在開發上擔當支援角色，未能完全取代人類。同時，企業更認為，本港人手荒是人工智能普及化最大阻礙。

是次調查由港生產力促進局負責，於今年2至4月訪問172間在香港或亞洲其他地區經營智能手機應用程式業務的企業。結果發現，73%受訪港企對人工智能持正面看法，表示將採用人工智能產品或服務；94%認為人工智能可以在應用程式開發中擔任支援角色，普遍認為能夠提升生產力1%至24%，只有6%受訪者表示人工智能會取代程式員工作。

調查同時表指出，企業認為人工智需要人手去管理或支援，加上舊團隊未必及時適應、技術還沒有成熟等原因，33%受訪者指採用應人工智，反而需要增加人手。53%受訪港企指公司缺乏所需技術、資源及時間導致人工智能在行內未能普及。人力資源方面，60%受訪港企表示過去一年最大的營運挑戰是人手不足，按年增加三個百分點。

生產力局數碼轉型部總經理陳仲文表示，人才荒仍是港業面對的主要問題，籲業界考慮用更具彈性的聘用方式、提升福利待遇等吸引人才外，亦可為員工提供合適技能培訓，如人工智能，以提高工作效率。