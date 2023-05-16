屯門躉船裝卸區「晨運」1.2億元私煙　海關循線截貨拘2男

因應煙草稅增加，海關加強從不同層面打擊私煙活動，經深入調查後，鎖定一個活躍於屯門區的走私香煙集團。上周三(10日)早上，關員留意到一艘屬於該集團的躉船涉嫌進行走私活動，當時該躉船停泊於剛開始運作的屯門公眾貨物裝卸區，並企圖利用其他正常作業的躉船作遮擋掩護，海關稅收罪案調查科與港口及海域科人員見時機成熟，隨即採取聯合海陸執法行動。

海關港口及海域科高級督察梁銘恩表示，海域突擊及搜查小組派出高速截擊艇前往卸貨區部署，隨即觀察到目標躉船停泊於卸貨區內，但並無任何上落貨活動，行動隊伍循海陸兩路登船搜查，發現船上載有3隻40呎貨櫃，以及2名報稱船員的22和27歲本地男子，由於他們未能提供貨物資料，引起關員懷疑，決定即場在船上開櫃檢查，結果發現貨櫃裝滿懷疑未完稅香煙，立刻拘捕相關船員。

稅收罪案調查科高級調查主任林威杰指出，檢獲的懷疑私煙數目高達3,200萬支，估計市值近1.2億港元，應課稅值約7,900萬港元。海關發現，不法分子選擇清晨時分進行走私活動，誤以為關員會因而放鬆警惕，亦不排除有人趁公眾貨物裝卸區剛開始運作及較少人的時候走私，企圖減低被發現的機會。海關會繼續調查該批私煙的來源和去向，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

另外，今年截至目前為止，海關一共起出3.44億支私煙，數量達去年全年的檢獲量近半。