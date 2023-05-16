港長者居所不足　報告料2032年錄逾6萬缺口　機構促建樂齡房屋

本港人口老化問題嚴重，未來長者住屋需求勢必增加。有地產公司今日（16日）發表有關「銀髮市場可預見的未來——香港及大灣區內地城市安老地產的發展機遇」研究報告，預計至2032年，香港年屆65歲底以上的老年人口將達至220萬；並會於2032年前缺乏超過6萬個長者居所。該地產公司建議，政府及私人機構可引入設備更佳的長者居所「樂齡房屋」，附設護理、醫療、娛樂等服務設施，構建成一個自給自足的社區。

全球商業地產和投資管理公司仲量聯行發表研究報告，指出香港年屆65歲或以上的長者於未來10年將增加46.3%，惟安老院舍宿位的供應同期僅增加0.24%。仲量聯行評估與諮詢服務部大灣區拓展總監陳曼藝表示，香港於2050年將是全球人口老化程度最高的城市，佔逾40%的人口年屆60歲或以上，形容人口老化是香港的「計時炸彈」；故在本港及大灣區內地城市提供足夠合適的長者居所極為重要。

仲量聯行建議，政府及私人機構可考慮引入「樂齡房屋」，在綜合大樓內提供豪華型的居所，概念與共居空間或服務式住宅相似，附設醫療及護理設施，更讓長者可使用牙醫、餐廳、咖啡室、健身室及影院的等，為居民提供高質的生活，也讓長者生活更加便利。