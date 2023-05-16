Google拒置頂正確國歌　議員出席新加坡國際會議跟進

梁熙認為Google要按法規移除違法資訊，換言之亦有責任移除不當的國歌。

近月本港運動員出席國際賽事經常發生錯播國歌事件，有意見歸咎於Google未有將正確國歌置頂。議員梁熙目前正在新加坡出席國際會議，在今日(16日)的「數碼經濟與貿易」研討會上，與Google亞太區貿易與競爭力的部門主管跟進未有將正確國歌置頂的事宜。他引述Google代表指按搜尋熱度區分排名的政策是全球性及一致，並無針對中國香港。

梁熙透露自己在會上向Google代表反映，早前不少國際比賽播錯中國國歌的低級錯誤，現時搜尋引擎未有剔除不合規及不合法的資訊，而目前在搜尋引擎上搜尋香港國歌，置頂的影片仍然是與2019年反對逃犯修定條例有關的歌曲。他引述對方回應指，該公司的搜尋熱度區分排名的政策是全球性及一致，並無針對中國香港，亦因此不會作出干預，以維持搜尋的自由，對方亦指如果有法庭命令，必定會跟隨，移除相關資料。

對此，梁熙認為假如有人張貼違法資訊，例如殺人教學的貼文，Google不會以同樣標準，放任不法份子濫用自由名義傳播違反訊息，認為只要資訊違法，Google一定會按法規移除。梁熙形容不作干預的「政策」亦非鐵板一塊，會視乎情況而決定。因此既然《義勇軍進行曲》是正確國歌，任何人將其他歌曲錯誤地展示為國歌，有可能機會違法，而Google同意會移除違法資訊，所以有責任按法規移除不當的國歌。

既然雙方都有移除違法資訊的基礎及共識，他希望Google不要忘記「don't be evil」的企業座右銘，處理違法資訊，一同努力避免播錯國歌事件再次發生。梁熙亦希望，政府繼續與Google交涉，要求對方將違法資訊移除，甚至考慮循司法渠道跟進。