上月6區誘蚊指數超警戒線　牛寮及木棉山逾55%最多蚊

近日晴雨交替，容易積水惹蚊。食物環境衞生署今日(16日)公布，4月全港白紋伊蚊誘蚊器指數為百分之7.5，屬於二級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊的分布情況頗為廣泛。有6區誘蚊器指數高於警戒水平，當中牛寮及木棉山達55.3%，為最高全港最多蚊！

上月的白紋伊蚊密度指數為1.3，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為1.3隻，顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量並不多。在64個監察地區中，有6區誘蚊器指數均高於百分之20的警戒水平，包括牛寮及木棉山、掃管笏、西貢市、荔景、荃灣西及屯門西，其誘蚊器指數分別為55.3%、32.2%、31.1%、22.9%、22.1%及21.3%。

食環署表示，隨着夏季快將來臨，炎熱多雨的天氣有利蚊子迅速繁殖，市民須及早採取有效預防措施，防治蚊患。當局今年將繼續分3期進行全港滅蚊運動，為期9周的第2期滅蚊運動，已於4月17日展開，至6月16日止。此外，署方亦已聯同相關部門，於4月24日起展開第2期全城防蚊及滅蚊行動，以進一步加強滅蚊的成效。本港今年至今錄得9宗外地傳入登革熱個案。