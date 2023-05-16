政Whats噏：政府設24小時專線支援照顧者　田北辰倡用AI

為咗支援照顧者，政府委託非政府機構營辦照顧者支援專線嘅計劃將喺本年第3季運作。田北辰(田二少)、狄志遠同張欣宇等議員今日(16日)就同勞工及福利局副局長何啟明跟進呢件事，田二少話何啟明確實咗熱線24小時會有真人接聽，但佢覺得唔夠，話要用AI。

田二少喺社交平台貼文，話喺4月中同照顧照顧者平台討論咗多個建議，事隔1個月後今日同何啟明會面。會上提出期望做到真人接聽、24小時全年無休、有足夠支援配套同個案管理模式，而何啟明確實咗熱線24小時會有真人接聽。田二少話雖然有講好難擔保隨時打去都有人即刻聽，但喺短時間內回覆都好合理。

由於照顧者都有好多唔同需求，田二少話有啲可能想要即時情緒支援、有啲就想了解有乜服務合適自己、詳情係點、有冇位等等，如果單靠24小時支援熱線就好難滿足晒，佢話依家科技發展迅速，最近ChatGPT都好熱門、好多人用，佢喺會上就建議政府研究整一個AI系統，有齊晒所有資料，方便唔同照顧者輕易搵到所需要嘅資料。

佢又認為業界可考慮整一個即時溝通平台，照顧者可以分享佢哋嘅擔憂，有相關經歷嘅同路人就可以即時24小時提供情緒支援同意見，咁啱社聯就同佢講有個工作小組已經邀請咗一啲科技公司代表，睇吓可唔可以做到類似形式嘅平台，涵蓋唔同嘅範疇。