職業司機體檢門檻擬降至65歲　料最快2024年第3季落實

政府擬收緊高齡職業司機續領車牌的體檢要求，其初步細節出爐。據政府最新文件指，當局初步提出多項建議，職業司機的體檢年齡門檻降至65歲，且「一年一檢」，而駕駛教師亦須睇齊。當局徵詢交通事務委員會後，擬於今年下半年就相關建議諮詢業界，視乎檢討進度，明年下半年提交立法會審議後，預期同年第三季至年底落實。

當局指，現時高齡司機體檢的的年齡門檻為70歲，建議降至65歲，而非一刀切為職業司機訂立年齡上限。至於高齡司機續領所需的「體格檢驗證明書」，將訂立和區分適宜駕駛「商用車輛」及「非商用車輛」人士的體格標準。其中，職業司機體檢標準更為嚴格，當中包括行視力、視野和聽力篩查等；除非通過醫學評估，高齡司機患有夜盲症、認知障礙症、惡性腦腫瘤、植入式心臟除顫器，或需要使用輔助氧氣的慢性肺病等，將不會獲發或吊銷商用車輛駕駛執照。同時，當局建議賦權運輸署署長，可要求健康情況有懷疑的駕照申請人或持有人提交醫療報告。

當局指，職業司機設立較嚴謹的體格證明要求，目的並不是要令職業司機達到指定年齡後無法繼續從事有關行業，反而是希望讓他們及早進行恒常體檢，以持續監察個人身體狀況，了解潛在健康風險。當局又指，現時尚屬諮詢階段，所提供修訂項目仍未落實，並理解職業司機十分關注收緊要求後體檢的收費水平。政府會在完成制定醫療指引，以及掌握較明確的收費水平資料後，積極考慮資助體檢的可行性。不過，由於補貼涉及經常性開支，當局須慎重考慮及研究，以防濫用。