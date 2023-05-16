政Whats噏：EQ孖柯仔馬浚偉反映噪音之苦　促修例加重罰則

香港受噪音滋擾嘅苦主好多，當中包括藝人馬浚偉。議員葛珮帆(EQ)聯同黨友、觀塘區議會主席柯創盛同埋馬浚偉今日(16日)出席咗「住宅噪音座談會」，EQ直指現有嘅法例同處理機制失效，建議當局研究修例，善用科技搜證、加強跨部門協作執法檢控及加重罰則，以加強阻嚇力，冀更有效解決住宅噪音滋擾問題。

住宅噪音座談會由環境及生態局局長謝展寰主持，就處理住宅噪音的方法交流意見。柯創盛聯同馬浚偉早前成立咗「香港住所噪音滋擾受害者大聯盟」專頁，關注家居噪音問題，專頁成立至今已逾一萬人追蹤，市民喺專頁上反映咗好多受噪音滋擾，嚴重影響生活甚至身心健康，但求助無門嘅情況。

EQ亦同樣收到好多求助個案，有啲個案經常喺半夜惡意製造噪音，屢勸不改，對居民造成嚴重騷擾，管理公司同警方亦因噪音滋擾搜證困難而無法處理，足以反映現有的法例及處理機制失效。

柯仔亦話有時候市民可能未有留意自己家居嘅聲音會對鄰居造成影響，例如練習樂器、睇電視、寵物叫聲、孩童玩耍同搬動傢俬等都會造成噪音，居民長期受噪音滋擾將有損健康，建議政府加強宣傳同教育工作，呼籲市民體諒鄰里，收細家居音量。