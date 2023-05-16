立會討論取消強積金對沖配套安排　當局正檢視推行專項儲蓄戶口

政府日前宣布將在2025年5月1日起取消強積金對沖安排。立法會人力事務委員會今日（16日）討論有關事宜。會上多名議員關注取消專項儲蓄戶口安排，有議員憂慮取消專項儲蓄戶口會令僱員權益受損，又擔心破欠基金日後會出現財政壓力，以及遭人濫用。政府重申有機制處理濫用破欠基金，又透露該基金現時有逾70億元盈餘。

上屆政府通過取消強積金對沖，除提供25年共超過330億元資助外，會強制要求僱主作額外百分之一的供款，注入新增的「專項儲蓄戶口」，以支付取消對沖後的遣散費及長期服務金。不過政府日前指已委聘專業顧問，檢視是否推行僱主專項儲蓄戶口，而相關顧問報告料最快今年下半年出爐。

議員周小松指政府一旦取消專項儲蓄戶口，僱主可能需要運用自己的資金去支付長期服務金，導致經濟負擔，要求當局交代向僱主發放政府資助的具體時間。他又擔心取消專項儲蓄戶口或令僱主資金鏈斷裂，而且一旦僱主未能支付長期服務金，僱員需從破欠基金中申請長期服務金，而有關方法可能會令僱員的長期服務金，打折扣「攞唔足」，影響僱員權益。議員顏汶羽和陳永光則關注當局如何防止有人濫用破欠基金，以及如何確保僱主不會以破產作為手段，令納稅人需要承擔後果。

勞工及福利局局長孫玉菡回應指，僱主可預計何時需要支付長期服務金，而根據一般會計通則，僱主需要預留一定儲備作長期服務金，因此僱主「唔可能唔知道，唔做好準備」，相信不會輕易出現支付長期服務金，而導致資金鏈斷裂的問題。孫玉菡強調會適時檢討破欠基金的安排，而且有關基金不涉公帑，為全港僱主在注冊時共同支付的款項，又重申有機制防止濫用。

另外，議員邵家輝則表示雖然制度上政府需要撥備長期服務金，但法例未定明若然公司出現營運危機不能動用，因此部分僱主可能會動用，他擔心日後破欠基金可能會出現壓力問題。孫玉菡回覆稱破欠基金財政狀況理想，有逾70億元盈餘，不過承諾會小心留意。