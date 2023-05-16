議員關注如何確保素人符參選資格　憂區會三會關愛隊工作混亂

政府早前拋出區議會改革方案，立法會一個相關啲小組委員會今日(16日)召開會議，有議員問及如何確保俗稱「三會」，即防火會、滅罪會及分區委員會的委員和素人參選人，符合愛國愛港原則，另有議員憂慮三會、區議會及關愛隊日後工作混亂。

當局指「三會」委員沒有資格審查過程，但政府會按照既定內部程序委任成員，至於素人參選人，政府會按照以往言行和公開可參考的資料，按實際情況審視有關參選人是否擁護《基本法》和效忠特區，強調目前做法行之有效。

現時已經有候選人資格審查委員會，審查行政長官、選舉委員會和立法會候選人的資格，有議員關注為何要另設區議會資格審查委員會？當局指候選人資格審查委員會是根據《基本法》附件的規定而設，但條文沒包括區議會，故須另設區議會資格審查委員會，重申兩個資審會的組成和審查準則是一致。

外界一直關注防火會、滅罪會、分區委員會、區議會和關愛隊的職能分布，有議員在會上亦憂慮協調工作不足，會出現混亂。當局重申，新方案令區議會更好發揮諮詢功能，會確保各服務組織強化協調，而關愛隊的總指揮和區議會主席均由民政專員擔任，區議會可收集市民意見，並由關愛隊組織落區服務。