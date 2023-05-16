立會討論優化最低工資水平檢討機制　「一年一檢」惹爭議

立法會人力事務委員會今日（16日）討論有關優化法定最低工資水平的檢討機制。會上有議員要求政府將最低工資水平的檢討機制，由現時的兩年一檢改為一年一檢，但有商界議員則認為兩年一檢安排妥當，更直言有政客以最低工資議題拿取選票，惹來勞工界批評。

有商界背景的議員張宇人直言最低工資和標準工時，在其他國家很多時候都是政客用作拿取選票的工具，實質上是「糖衣毒藥」，認為若然要為市民謀福址，需要讓他們有就業機會，而非推行最低工資和標準工時，讓資金離開，使香港失去競爭力。張宇人指兩年前無增加最低工資，市場仍會調節薪金水平，又認為無需就最低工資一年一檢和通脹掛鈎。

勞工及福利局局長孫玉菡同意市場力量會調節工資，但政府有責任確保工資不會過低，同時不會失去競爭力。而有工會背景的議員郭偉強則不點名回應張宇人的說法，指其言論對最低工資理解過於簡單，更予人「堅離地」的感覺。他質疑香港生活水平高企，要生活得到改善的訴求是否不能提。

議員周小松認為現時最低工資兩年一檢令數據出現滯後，因此有必要一年一檢。他又相信以現行機制可以做到一年一檢，不存在無法收集資料的問題。議員黃國指，最低工資目的是保障基層，同時增強就業意欲，惟現時最低工資標準過低，而且調整機制不合理。在目前「強資本，弱勞方」的情況下，勞方永遠都吃虧，要求政府在最低工資檢討上扮演「主持公道」的角色。

孫玉菡回應指，政府在處理最低工資一事上要顧及社會和諧，所以既然社會對最低工資的形成機制有意見，當局會透過最低工資委員會進行檢討和建議，以決定下一步方向。他又認為無需通過調整最低工資令更多人進入市場，因為就業市場反映快，當人手短缺時資方會調高工資，吸引人進入勞動力市場，未必需要待最低工資調整。