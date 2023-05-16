釣魚短訊冒賽馬會呃投注戶口資料　30歲男子被捕　涉款近13萬元

上周四(11日)下午，執法部門收到香港賽馬會職員報案，指有9名受害者在當日中午收到假冒賽馬會發出的欺詐短訊，短訊內容訛稱事主的投注戶口將會受到限制，要求他們點擊連結進入虛假賽馬會網站。由於網站像真度非常高，受害人信以為真，遂於網站上輸入投注戶口的帳號、密碼及一次性驗證碼等，令騙徒得以操控受害人的帳戶，並安排同夥到不同投注站，以現金提款方式取走金錢。案件涉款總額約127,800港元。

執法人員翻查投注站的閉路電視片段，發現一名男子多次利用受害人的投注戶口二維碼提款，經情報分析後鎖定其身份，並且部署埋伏行動，至昨晨(15日)成功拘捕該名30歲男子，他現正被扣留調查。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

根據調查，由受害人「中計」到騙徒前往提款，過程只是短短10多分鐘時間，顯示該詐騙集團極具組織性。調查人員指出，釣魚騙案的手法不斷改變，今次甚至直接套用受害人的投注戶口資料，然後進入帳戶取利，可見騙徒不惜費盡心思，設計不同名目及橋段行騙，他提醒市民提高警惕，如有懷疑，可致電防騙易熱線查詢。