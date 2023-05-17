港大教授獲頒中國化學會糖化學貢獻獎　表彰研究成果

香港大學化學系教授李學臣榮獲中國化學會頒授糖化學貢獻獎，表彰他在糖基化蛋白質和細菌複雜多糖的精准化學合成、化學生物學研究及其糖疫苗的研究上，作出開創性的貢獻。

李學臣持有南開大學化學學士學位、阿爾伯塔大學理學碩士學位和哈佛大學博士學位。他於2009年加入港大化學系擔任助理教授，2014年晉升為副教授，2018年被任命為教授。他在港大開創了Serine/Threonine ligation連接技術的發展，這種技術已被廣泛用於合成均一的糖肽和糖蛋白。此外，他的研究團隊在細菌複雜多糖的精準化學合成和化學生物學方面也做出了重要貢獻，解決了20年未解的細菌表皮糖假氨酸的化學合成和糖基化難題。他們亦發展了基於假氨酸生物合成前體的探針分子，成功實現了細菌表面假氨酸的代謝標記，並且首次開發了一種基於合成假氨酸的糖綴合物抗菌疫苗，為抵抗鮑曼不動桿菌感染提供了新的療法。

中國化學會糖化學貢獻獎旨在表彰在糖化學領域做出系統性、創新性研究成果，並對中國糖化學的發展做出突出貢獻的優秀學者。該獎項每兩年評選一次，每次頒發一至兩人。候選人由專委會委員推薦提名產生，是一項表揚傑出成就的崇高榮譽。