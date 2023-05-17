寶馬西貢爬頭捱撞釀3車互撼　網民 : 「你撞我？放個轆撞返你」

社交媒體瘋傳一條撞車的車Cam片，有網民睇片後留言「笑X到我X街」。該片段長24秒，片首見拍下片段的車輛帶頭行駛，尾隨有一輛深色私家車，隨後有一輛寶馬房車，當深色私家車駛過雙白線後，寶馬司機抽過單白線擬爬頭，惟深色私家車司機於同一時間扭右軚擬超越前車爬頭，疑司機並無留意寶馬已超前，致兩車發生碰撞；意外後，寶馬失控撞向路旁石壆後左車身凌空彈起，繼而再衝前撞向拍下片段的車輛，該車被撞後錄得有人爆粗狂罵「你個X街，X你老味真係，爬頭呀嘛嗰個人」。

網民睇片後紛紛留言，「看到輪胎滾過來，我笑出來了」、「放個轆好正傷害不大，侮辱性極強」、「片主d粗口好正，好有包圍感，令我好似置身現場畀人撞埋黍（添）咁，完全體會到果種驚恐與憤怒」、「嫌人慢自己架前七又冇力又唔望鏡學人爬頭，新M3炒成咁劏車都唔夠比墊底」、「個轆甩咗仲要慢慢碌落黑色車嗰度個畫面笑X到我X街」、「好！夠搞笑！人才呀！」。

意外發生在昨午（16日）2時許，3輛私家車分序沿西貢清水灣大坳門路上山方向，最尾一輛寶馬房車切線時被前車撞到，寶馬繼而失控衝前撞向最前的另一輛私家車。意外中無人受傷，案件列「交通意外無人受傷」。