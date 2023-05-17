世界定向日嘉年華本周六起舉行　費用全免

漁農自然護理署今日(16日)公布，該署將聯同香港定向總會於五月二十日及二十一日在大欖郊野公園大棠燒烤區（1、6及7號燒烤場）舉辦世界定向日嘉年華。(政府新聞處提供)

康樂活動促進市民精神健康。漁農自然護理署昨日(16日)公布，該署將聯同香港定向總會於本周六(20日)及下周日(21日)在大欖郊野公園大棠燒烤區（1、6及7號燒烤場）舉辦世界定向日嘉年華，歡迎市民參加。

漁護署又指，嘉年華設有短途定向體驗、定向迷宮、兒童沿繩定向及一系列「行山有道」攤位遊戲。此外，香港定向代表隊成員亦會在場向參加者講解定向技巧。嘉年華歡迎公眾參與（活動進行時，5歲或以下兒童須由家長或監護人陪同），不需預先報名，而且免費入場。市民可於活動當日上午10時至下午4時即場報名參加。漁護署將提供免費穿梭巴士，接送參加者往返元朗港鐵站及大棠1號燒烤場。

為推廣定向運動，漁護署與定向總會合作設計不同的郊野公園定向路線，各路線的控制點均設有標柱，開放予公眾自行使用。郊野公園現設有7條定向路線，全新的大棠定向路線亦將於嘉年華當日開放使用。公眾可在主題網站下載各路線的地圖，亦可於郊野公園遊客中心領取該處附近定向路線地圖的入門小冊子。