東方日報A1：瘋搶人4倍輸入　爭飯食得不償失

政府昨日公布擴大「人才清單」，將原有的13項專業增加至51項，接近4倍，涵蓋9個行業領域，包括創意產業、發展及建造、醫療服務、創新科技及海事服務等，有關更新即時應用於現行的3項入境計劃，即「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」及「優秀人才入境計劃」」，目標每年輸入3.5萬名人才，逗留本港不少於12個月。勞工及福利局局長孫玉菡重申，人才清單增加醫療項目僅為提供入境便利，當中的執業要求不變。有議員表示，政府擴大人才清單時未有向業界作充分諮詢，憂慮會進一步衝擊本地人就業的「飯碗」。

政府宣布更新人才清單上的專業，由原有13項擴至51項，共涵蓋9個行業領域，包括：商業支援；創意產業、藝術文化、表演藝術；發展及建造；環境技術服務；金融服務；醫療服務；創新科技；法律及爭議解決服務；以及海事服務。其中醫療服務和發展及建造屬完全新設的領域，分別新增多達13及11項專業，前者包括醫生、牙醫、護士、助產士、中醫師、物理治療師等；後者包括測量師、土木工程師、水電專家等。僱主聘請相關專業人士時，毋須證明本地招聘困難，可直接提出申請。而「優秀人才入境計劃」的申請人，如屬清單上的專才，可在計劃下的「綜合計分制」獲得30分額外分數，增加獲批機會。

發展局解釋，隨着未來各項大型基建開展，據建築業議會今年人力推算，預測建築業界仍欠一成人手，因此才把相關專業加入清單。醫務衞生局亦表示，本港醫療專才短缺，望透過擴闊清單引入更多非本地培訓、並符合本港註冊資格的醫療人才，至於其他與醫療相關的「搶人才」措施仍會同時進行，強調兩者並無衝突，旨在雙管齊下地補充本港醫療界專才。入境事務處表示，人才清單擴大後，僱主引入有關專才時，可獲豁免市場供應測試，申請可於最快4周內完成。

孫玉菡表示，已檢討人才清單，要符合「人才」的要求，最起碼要有大學畢業及一定工作年份，重申相關計劃主要是提供入境便利，至於來港工作的牌照及工作要求則不會同步放寬。他又以醫療專業為例，輸入的專業人才如要在港執業，仍要符合相關的香港法例。

當局指，有部分建議的專業或職業未獲採納，譬如機場搬運等工作，原因是基於有關行業的專業或職業範圍不明確、所需學歷低於學位水平、以及未能證明本地人才短缺等。局方又指，新安排成效須待今年底有充分數據後才能檢視，並重申清單更新後，各專業的註冊資格沒有改變，相信有助中小型企業補充專才短缺。

議員林振昇表示，「清單」新加入「機電工程專才」，惟早前香港機電業工會聯合會已表示機電行業有足夠人手，現時短期人手緊張是因地盤人手資源錯配或工作待遇不佳所導致，應該先從本地層面處理。他憂慮，新「清單」未必完全符合本地人力市場所需，甚至長遠會影響本地畢業生的就業機會。

議員周小松亦指，追溯至疫前的2019年，當年「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」獲批個案為4.15萬宗及1.4萬宗，當中不少申請人每月薪酬僅兩萬元以下，遠低於同年統計處公布的「經理、行政級人員、專業人員及輔助專業人員」每月工資中位數，因而推算相關計劃申請人未必能全數從事專業工種，未能滿足補充專業人才的目標，憂慮擴大「清單」後或會被濫用，出現「高才低用」情況。

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