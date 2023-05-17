跨越維港一周年　市民過海首選東鐵綫

東鐵綫過海段通車一周年，隨着社會復常，旅客重臨香港，東鐵綫今年4月日均接載約80萬人次乘客，對比2019年即疫情前同期，客量已重拾約80%水平。作為本港第4條過海鐵路，東鐵綫貫通南北，可以由新界一程過海，方便快捷，成為好多市民過海交通的首選。有打工仔分享，由火炭乘搭東鐵綫直達灣仔會展，車程只需約20分鐘，較以往快近一倍；有港島居民亦表示，日常過海往返九龍、新界，很多時候會選搭東鐵綫，好過揸車「塞車塞到暈」。

東鐵綫服務香港逾一個世紀，其過海段於去年5月15日正式通車，總長約46公里的鐵路歷史性跨越維港至港島，新增會展站，並以金鐘站為新終點站。港鐵估計，近40%過海行程的起止點組合在過海段通車後縮短了行程時間，最多達20分鐘，合計每日差不多慳了7萬3千小時，相當於8年的時間。

火炭居民羅小姐表示，過去一年出行習慣轉變非常大，大讚對通車感到「好興奮、好方便」。以上班為例，由火炭往返灣仔，以往需乘搭東鐵綫前往紅磡站，再轉乘隧道巴士，現時「搭多一個站就可以（直達會展站）」，由上車起計全程只需20分鐘左右，每日慳了一半時間。此外，她放假前往中環，乘搭東鐵綫至金鐘站再轉乘港島綫，亦較以往方便。

大埔居民周小姐稱，搭東鐵綫過海，好處是不愁塞車，傍晚收工回家，更可趕在街市收檔前買餸，「多咗煮晚飯，一家四口一齊食，當然高興喇」。家住上水的陳先生同樣說，東鐵綫是通勤首選，由上水一程車直達會展，車程約40分鐘，較轉搭巴士節省約15分鐘，方便、準時，毋須提早出門，亦不怕日曬雨淋。

東鐵綫過海段通車不單止方便沿線居民，更為其他鐵路線帶來分流作用，港鐵表示荃灣綫及觀塘綫早上最繁忙路段，乘客量分別下降近20%及10%，足見港鐵整體鐵路效益提升，全民受惠。

就讀香港中文大學的連同學居於鑽石山，他指現時上學更為方便，而日常他每星期過海一兩次，例如前往中環、金鐘工作，甚至前往西營盤參與活動，亦選擇乘搭東鐵綫，毋須轉乘多條鐵路線，「每程車起碼慳十幾廿分鐘」。另一名陳同學則稱，她在九龍塘讀書，以往會選擇經將軍澳綫，過海較折騰，現時改經會展站上車。

居於港島的陳先生表示，「東鐵綫過海段好方便，身邊好多朋友都讚」，儘管日常工作少乘搭過海，但假如前往九龍新界，若乘搭鐵路能直達目的地，自己會考慮不揸車，起碼不擔心過海遇上塞車。市民許先生則表示，由屯門往來鰂魚涌工作，除了乘搭巴士，亦可乘搭東鐵綫過海段，「多一個選擇，都係好事」。