消息指今年公務員薪酬趨勢淨指標　介乎2.87%至4.65%

薪酬趨勢調查委員會針對本年度公務員薪酬條幅的調查結果於今日（17日）出爐，消息指，今年公務員薪酬趨勢淨指標，介乎2.87%至4.65%。

去年的結果為低層及中層公僕分別加薪2.04%、4.55%，高層加薪更達7.26%，幅度遠遠高於中低層兼跑贏「通脹」，社會普遍批評加幅「離地」，最終行會通過高中低層公務員劃一加幅2.5%，但仍屬「逆市加薪」，翻查資料，公務員薪酬自2000年開始僅凍薪6次、減薪4次，均處於本港遇上經濟危機的時刻。

公僕於2020年和2021年連續兩年凍薪，去年薪酬趨勢調查指公務員薪酬趨勢淨指標為低層及中層分別加薪2.04%、4.55%，惟高層加薪竟達7.26%幅度遠遠高於中低層，被人質疑有「肥上瘦下」之嫌，有人力資源顧問形容調查結果驚人，脫離市場現實。

實際上，公務員薪酬是根據香港經濟狀況、生活費用的變動、政府的財政狀況、薪酬趨勢淨指標、職方對薪酬調整的要求、公務員士氣等6項因素而作出決定。政府去年曾指薪酬趨勢調查是6個因素之一，並不是一定要跟隨，最終決定高中低層公務員劃一加幅2.5%。

翻查紀錄，本港回歸以來幾度遇上經濟震盪、赤字高企等困局，但公務員自2000年起共凍薪6次，分別為2000年、2005年、2006年、2009年、2020年、2021年；減薪4次，分別為2002年，2003年，2004年及2009年。其中09年為中低層公務員凍薪、高層公務員減薪5.38%。

資料可見，即使2003年沙士在港爆發前，立法會於同年2月通過「0-3-3」減薪方案，即在2003年凍薪，其後在2004年1月1日和2005年1月1日分兩次各減薪3%，當時，有公務員提出法律挑戰，最終終審法院於2005年7月裁定，政府在公務員減薪案司法覆核中勝訴；並指出，透過立法減薪並沒有違反《基本法》第100條及103條的規定，即公務員僱用條件並沒有低於原來標準。

2003年、2006年、2009年及2020年4個年度中，本港經濟均遇上大危機。2002年時，由於經濟低迷及財赤嚴重，政府提出透過立法減薪，遭公務員團體反對及控告政府違反《基本法》。其後，翌年即2003年，立法會於當年2月再通過減薪方案，最後仍因法庭裁決，公務員逃過減薪一劫。