組織促港府編修獨居雙老長者名冊　學者籲善用樂齡科技免釀悲劇

荔枝角揭發雙屍案，有人與自己母親失聯，擔心有事故發生，消防接報抵達美孚新邨8期一單位，破門發現一男一女雙雙倒臥單位睡床和客廳，經檢驗證實明顯死亡。死者兩父女生前同住上址，生前俱有長期病患，女兒患有糖尿病，右腳截肢，平日需要輪椅代步。

社區組織幹事阮淑茵今早(17日)在電台節目中形容事件是悲劇。不少照顧者精神壓力大，即使自身健康亦出現問題，仍然擔心體弱家人無人照顧，而延誤治療。她建議當局為照顧者提供緊急支援。部分服務機構會透過外展工作，例如在街市設立諮詢站，透過上述方式接觸有需要的照顧者，提供協助。她又希望政府加快制訂照顧者政策，設立相關資料庫，辨識高危家庭，定期關心及提供應對支援。

同場的樹仁大學輔導及心理學系助理教授劉喜寶表示，不少照顧者本身亦需要別人照顧，但現時無數據反映雙老或高危家庭的實際數字。外國會透過不同的政府組織及社福機構等編制名冊，了解區內是否有獨居長者或雙老家庭。她建議當局可整合正接受社署或其他部門服務的長者名冊，以便了解他們是否需要提供服務。她又指，可透過樂齡科技監察長者的行動，若獨居長者長時間無使用洗手間或廚房，可透過科技監察得知相關資訊。