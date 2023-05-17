議員指本港貧困人口逾100萬　質疑助劏房初中生成效

為擺脫隔代貧而設「共創明「Teen」計劃，主要協助劏房戶小朋友透過相關課程，擴展眼界。立法會今（17日）就該計劃進行會議質詢。勞工及福利局局長孫玉菡表示計劃已招募超原訂目標的2,000學員，達到2,800學員，超出40%，會逐步推出第一期校友會計劃並擴大名額推出第二期。但有議員直指本港逾100萬貧困人口，質疑單靠該計劃能否達到扶貧目標，成效成存疑。

在人數增加之外，孫玉菡指逾120企業對該計劃支持，有430團體報名參與，共提供150節課程，超過6000人參與包括幼師，學員及家長。

針對該計劃的成效與表現，社福界議員狄志遠指本港有超100萬貧困人口，而精準扶貧計劃的青年計劃緊緊只有「共創明「Teen」」，他質疑該計劃是否能夠有效及未來KPI（績效表現）是如何。議員何君堯和議員陳穎欣亦問及該計劃是否會運用現有社區資源及目標評核機制等。孫玉菡指現時亦識別3大類貧困人口包括單親戶、獨居長者及劏房戶，共計約90萬人，會加強不同扶貧計劃包括社區客廳、養兒託兒及養老服務；而評核KPI指標則會外判理工大學，以問卷形式來針對參與學員8大類別課程評估包括社會歸屬感，同理心及社交等，未來會根據指標結果持續擴大名額，並會利用現時社區關愛隊等資源。

議員鄧飛指出，截至本年2月底，共有21名學員及16名友師退出該計劃，問及當局是否了解學員退出的原因。議員陳祖恒亦關心共創明「Teen」計劃是否對少數族裔的支援足夠。當局回覆指退出學員有個人原因，但已及時為學員重新配對及支援，而對於少數族裔的學員，當局提供包括英文授課及教科書，並對非華語學員提供即時翻譯，認為支援足夠。另一議員鄧家彪指當局有無考慮更多扶貧措施包括參考大學教授建議，開設多元化語言暑期夏令營。當局表示會積極考慮，並適時檢討。