公僕零增長？　過去5年首長級常額及編外職位增130個

不少議員一直批評政府胡亂開位，政府回應議員狄志遠的書面提問指出，截至今年5月2日，首長級常額及編外職位分別為1,482及81個，涉及開支逾50億港元。雖然政府不斷強調公務員零增長，但實際上在過去5個財政年度內新增130個首長級常額及編外職位，而在2021/22年度編外職位更急增至23個，2022/23年度首長級常額職位亦急增21個。

公務員事務局局長書面回覆中指出，1,482個首長級常額職位涉的薪金和員工附帶福利開支為48億港元，而81個編外職位則需2.5億港元。對於首長級編外職位的到期日方面，2023/24年佔6個、2024/25佔26個、2025/26佔19個、2026/27佔21個、2027/28佔8個，而2028/29有1個。

對於該等常額及編外職位的薪級點，624個常額職位屬於薪級點第一點，553個屬第2點、第3點有156個、第4點佔70人、第6點則有41人，而有21個屬於第8點；編外職位中，38個屬第1點、33個屬第2點、8個屬第3點，而屬第4及第6點則各1個。

不過，按當局回覆中提供過去5個財政年度的數字顯示，首長級常額及編外職位卻不斷增加，兩者合共130個，當中常額增加76個，編外職位則增加了54個。在2018/19年度新增首長級常額職位共34個、編外職位有14個；2019/20年度分別增8個及2個；2020/21年度則有12個及7個；2021/22年度編外職位急增23個、常額有1個，及至2022/23年度常額亦急増21個，編外職位有8個。

當局亦提供了過去5個財政度公務員編制數目及薪酬開支，2018/19年度為188,335人，而2021/22年度增至197,562人，2022/23年度微跌至197，324人，但薪酬開支則增至91.668億港元，較上一年度3.627億港元。