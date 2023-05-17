紀律及輔助部隊青少年制服團隊　去年16.8萬人參與

現時近乎所有紀律及輔助部隊已成立青少年制服團隊，包括入境事務處青少年領袖團、民眾安全服務隊少年團等7個團隊，保安局表示，去年參與相關團隊的成員共有逾16.8萬人，又指各部隊一直以多管齊下的方式招募青少年制服團隊隊員，例如辦講座、外展招募活動，又積極與教育局及不同中小學合作，到校舉辦不同類型的訓練及活動。保安局又訂立了績效指標，提升各團隊的活躍會員人數，目標為去年內將活躍會員人數提高5%，最終活躍會員人數上升超過四分之一。

被問到會否政府會否增撥資源及調配人手，以專職負責青少年制服團隊的運作。保安局指出，現時大部分部隊已有專責青少年制服團隊工作的人員，同時亦有負責其他職務的兼任人員參與相關工作，各部隊會繼續視乎青少年隊員人數、活動規模及數目等因素，調配資源及人手，以持續推動青年發展工作。

至於局方早前成立的「保安局青少年制服團隊領袖論壇」，成員是從各團隊中挑選出來，共有50人。局方將於今年為領袖論壇成員提供10個暑期實習生名額，透過實際工作和為實習生而設的培訓，提升他們的才能。局方亦將為領袖論壇成員舉辦交流團分別到粵港澳大灣區和西安、延安及北京考察。此外，六支紀律部隊將於今年共提供超過100個紀律部隊內的實習名額，青少年制服團隊的實習生將為紀律部隊提供行政支援及協助舉辦社區教育活動等。