新發展區聯絡隊被指搞對立　當局指會參考過去表現批新合約

隨着政府大規模推展各項新發展區工程，現時土木工程拓展署及地政總署均有聘請社區聯絡服務隊，向已開展工程的古洞北及粉嶺北、洪水橋/廈村和元朗南新發展區的受影響人士提供服務，了解他們的需要、提供輔導和協助。議員何俊賢稱，有意見指部分聯絡隊隊員帶頭鼓動有關發展項目的持份者與政府、區議員及立法會議員對立。發展局指，有關部門會透過日常工作觀察，以及每月舉行的工作會議等，以評核表現。

局方指，承辦服務隊的團體必須是根據《稅務條例》(第112章)第88條獲豁免繳稅的慈善機構或慈善信託，而負責提供有關服務的主要人員必須是註冊社工，且具備相關的服務經驗。有關部門會透過公開招標或報價篩選以聘請服務隊。局方續說，古洞北及粉嶺北、洪水橋/廈村及元朗南新發展區的發展項目已進入收地及建造階段，有需要維持上述的社區聯絡服務，政府會研究整合土拓署及地政總署的服務隊資源，以提供更集中服務。隨着其他新發展區計劃推展，當局亦會在適當時候考慮設立專責服務隊。

而被問到有何機制監察聯絡隊的績效，局方表示，有關部門會透過日常工作觀察、服務隊每月提交的工作報告，以及與服務隊每月舉行的工作會議等，以評核其表現。部門在批出新一輪社區聯絡服務合約時，亦會參考相關服務隊過去的表現。另外，政府會不時檢視服務合約的條款，亦會檢視現行對承辦機構和提供服務人員的資格要求。