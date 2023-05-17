全球學生閱讀能力研究出爐　新加坡奪冠　港生屈居第二

每5年舉行一屆的「全球學生閱讀能力進展研究2021」(PIRLS 2021)結果今日(17日)出爐，香港在43個參與國家或地區中排名第2，較上屆回升一級，連續4屆排名全球前3名，屬於國際上最優等級。至於第1、3名則分別為新加坡及俄羅斯。

PIRLS目的是評估各參與國家或地區9至10歲第4年級學童，使用母語閱讀的能力。在PIRLS 2021，香港學生的整體閱讀成績為573分，遠高於國際平均分500分。香港小四學生有92%閱讀水平達至中等國際基準或以上，高於全球平均比率的75%。成績達到最高基準等級或以上水平的有21%，比2016年上升3%，而全球平均只有7%的學生達到該水平。

研究又顯示，香港小四學生在閱讀「資訊類文章」的表現較閱讀「文藝類文章」的表現為佳，而學生在兩種文類的閱讀表現均較2016年進步。

教育局表示，相對於其他國家或地區，香港小四學生的家庭社經地位對學生閱讀能力的影響並不顯著，反映香港小學教育系統能為學生提供平等和優質的教育機會，而不同持份者的有效支援亦對提升學生的閱讀和語文能力起關鍵作用；同時家長的參與對學生的閱讀能力有正面影響。