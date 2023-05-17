公務員薪酬趨勢肥下瘦上？　港府：以吸引挽留公僕為目的

薪酬趨勢調查委員會針對本年度公務員薪酬調幅的調查結果今日（17日）出爐，今年公務員薪酬趨勢淨指標，為低層、中層、高層公僕分別加薪4.5%、4.65%、2.87%。

薪酬趨勢調查委員會主席李律仁，公務員事務局常任秘書長梁卓文，以及政府經濟顧問梁永勝向傳媒簡介初步結果。李律仁表示，今年調查收集108間公司、約13萬個數據涵蓋點，與過去調查相若，涵蓋的經濟行業也依照以往大體方法落實，強調委員會工作範圍為調查薪酬結果，「客觀」、「如實」地提交報告，並非提出建議，之後交由行政長官和行政會議審視和考慮公務員薪酬調整。

問及為何高級公務員薪酬指標跌幅明顯，李律仁表示調查不會作出「揣測」，只作如實反映數據，至於如何詮釋，委員內部或有討論，但不希望委員會表達對調查看法。梁卓文補充道，數據根據收回的問卷分析，盡量根據香港不同行業在過去一年加薪幅度，每年一定會有不同，而公務員加薪方面，現在只是「行緊第一步」，行會會將所有考慮綜合決定，包括士氣、加薪訴求等。至於高級公務員加薪數字是否受到疫情、搶人才政策影響，李律仁稱，搶人才政策或會對不同階層不同工種有影響，今次調查為系統性調查，因此可得出基礎進行分析，強調個別數字涉及「詮釋」問題，若問每間公司都可能會獲得不同答案。梁卓文則表示，委員會與職方考慮會於5月底之前一同討論。

梁卓文提到，去年公布結果時很多人對公務員薪酬調整機制有誤解，強調薪酬政策目的為吸引和挽留公僕為市民服務，而薪酬也需和私營機構相若，而此數據並非預測私營機構未來加薪幅度，並指數據為搜集得出，不是加薪建議。至於能否吸引到和挽留同事，梁表示，公營和私人在薪酬上彈性不同，但希望政府可維持薪酬競爭力，確保不會和私人市場相差太遠，除了薪酬上，他指政府可透過製造更好工作環境、晉升機會、盡早招聘、走入校園等進行招聘。

公務員薪酬趨勢淨指標的安排，是從薪酬趨勢總指標中扣減公務員遞增薪額的總薪酬開支，而今年薪酬趨勢總指標為低層、中層、高層公僕分別加薪5.66%、5.68%、3.91%，扣減公務員遞增薪額，即1.16%、1.03%、1.04%，從而得出結果。問到今年會否追加，梁卓文表示，去年指標為考慮所有因素，強調不存在「追加」機制，但梁不排除職方同事會有類似表述，惟指加薪為每年單獨判斷，不然會「沒完沒了」