全港僅5輛電動的士佔比不足1%　首個油站轉型充電站擬年內招標

本港引進電動的士步伐龜速，政府今日(17日)回覆議員表示，截至今年4月底，目前全港僅5輛純電動的士，佔全數18,163輛的士少於1%。就政府期望，2027年底投入約3,000輛電動的士，目標似乎遙遙無期。

為鼓勵業界替換電動的士，當局指已成立跨部門工作小組，商討適合提供快速充電服務的加油站及加氣站選址安排和必要條件。政府相關部門正商討用地租約安排，預計今年內為首個油站轉型為快速充電站的用地進行招標。政府亦透過新能源運輸基金，資助試驗新一代電動的士。截至4月，基金批出26輛電動的士的試驗，其中23輛為新一代電動的士，當中2輛市區的士分別於去年9月及今年1月開始營運。至於基金亦新增電動的士充電模式試驗項目，當局正制訂資助框架，適時公布申請細節。

有業界日前表示，拒換電動的士的最大阻礙是充電設施不足，認為推動電動的士普及，當局須做足三方面工作，包括引入合適車型；提供資助和誘因，減輕車主經濟負擔；在近市區的地點加設足夠充設施。業界又建議研究引入流動充電車，提供可流動的充電節點，在不同時間滿足不同地區的士的充電需求，短期內助解決市區充電設施不足的問題。