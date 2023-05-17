港防護中心：新冠管理將與感冒看齊　世衞警告另一致命病毒威脅

世界衞生組織早前公布新冠肺炎不再是全球衞生緊急情況，惟除歐美國家外，大多亞洲地區市民仍心有餘悸，包括香港在內，不少人依然戴着口罩自主防疫。本港衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮就指，政府對新冠疫情的管理，會過渡到如普通上呼吸道感染一樣。

歐家榮在醫管局研討大會總結本港新冠疫情時表示，新冠死亡個案主要為長者、長期病患以及沒有接種疫苗的人士，絕對致死率在第５波疫情後逐漸下降，反映大多數市民建立免疫屏障，Omicron病毒的威力沒有比以往的病毒株更大，社會亦更廣泛使用抗病毒藥，減低了病毒的威脅。歐續稱，隨着醫療系統、院舍和公眾的抗疫能力增強，本港在去年下半年開始逐步放寬防疫措施，並開始復常，政府對新冠疫情的管理，亦過渡到如普通上呼吸道感染一樣。

國家衞健委黨組成員余艷紅指，香港作為國際金融、航運和貿易中心，及大灣區國際樞紐城市，憑着背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，近年醫療衞生領域不斷創新發展，值得學習借鑒。

另外，世衞總幹事譚德塞在第三屆亞洲醫療健康高峰論壇發表視像致辭，坦言過去3年新冠病毒帶給大家很多慘痛教訓，這次大流行的影響遠超衛生領域，已經擾亂社會、經濟、商業和政治穩定，更暗示有另一種可能更致命的病原體的威脅仍然存在。譚德塞指出，縱然新冠可能不再是全球衞生緊急情況，但另一種可能更致命病原體的威脅仍然存在。世衞已經提出加強治理、融資、系統和工具的行動框架，各國正商議有關協議，讓世界更安全應對各種緊急情況。